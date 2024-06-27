В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Емельяновском районе Красноярского края сегодня, 27 июня, случилось страшное происшествие. На 13 километре автодороги «Глубокий обход» 58-летний водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и влетел прямо под грузовик, стоящий на полосе разгона. Мужична скончался на месте.