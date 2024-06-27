Сотрудникам «Русала» предъявлены обвинения в коммерческом подкупе

Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела стало известно на прошлой неделе. В СУ СКР региона тогда сообщили, что по версии следствия с 2017 года по июнь 2022-го двое руководителей московской химической производственной компании через посредников передавали деньги трем руководителям КрАЗ. Коммерческий подкуп якобы предназначался за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции компании для последующих поставок на завод.
Общая сумма переданных средств, считают следователи, составила более 15 млн руб. Посредники также написали явки с повинной, уточнил источник «Ъ-Сибирь». Также в отношении обвиняемых расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе сотрудника Саяногорского алюминиевого завода (САЗ, входит в структуру «Русала»). По предварительным данным, с марта по декабрь 2019 года фигуранты дела передавали ему деньги за обеспечение прохождение испытаний и аттестации продукции московской компании для поставок на алюминиевый завод. Всего было передано более 1 млн руб. Как ранее уточнили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, средства сотруднику САЗа поступали от компании «Экораф».