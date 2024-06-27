Сотрудникам «Русала» предъявлены обвинения в коммерческом подкупе

Общая сумма переданных средств, считают следователи, составила более 15 млн руб. Посредники также написали явки с повинной, уточнил источник «Ъ-Сибирь». Также в отношении обвиняемых расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе сотрудника Саяногорского алюминиевого завода (САЗ, входит в структуру «Русала»). По предварительным данным, с марта по декабрь 2019 года фигуранты дела передавали ему деньги за обеспечение прохождение испытаний и аттестации продукции московской компании для поставок на алюминиевый завод. Всего было передано более 1 млн руб. Как ранее уточнили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, средства сотруднику САЗа поступали от компании «Экораф».