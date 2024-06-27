Масштабный пожар произошёл на продуктовой базе в Находке

Днём 27 июня загорелось здание на территории продуктовой базы в Находке, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Огонь охватил площадь около тысячи кв. метров, в торгово-складском помещении на улице Песчаная частично обрушилась кровля. На тушении работают 36 пожарных и 9 спецмашин. Возгорание удалось локализовать.
Прокуратура Приморского края контролирует проведение доследственной проверки из-за пожара. Надзорное ведомство оценит меры по пожарной безопасности на объекте, и выяснит, эксплуатировалось ли здание по назначению.