В Екатеринбурге задержали ОПГ, которая трудоустроила тысячи мигрантов-нелегалов

В Екатеринбурге задержали шесть членов преступной группы, которая незаконно трудоустроила четыре тысячи нелегальных мигрантов. Они использовали поддельных трудовые договоры. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
— В Екатеринбурге силовиками пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание на территории Свердловской области более четырех тысяч иностранных граждан путем изготовления поддельных трудовых договоров, заверенных поддельными печатями коммерческих организаций Екатеринбурга, — отметил собеседник агентства.
ОПГ помогала нелегальным мигрантам продлевать срок своего пребывания в стране на один год.
По местам проживания задержанных и их предполагаемых сообщников прошли обыски. Были изъяты больше 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и около тысячи документов. Среди них были копии удостоверений личности, трудовые договоры, медицинские сертификаты и другое.
По материалам пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, было возбуждено и расследуется уголовное дело по части два статье 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции.