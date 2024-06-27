В Екатеринбурге задержали ОПГ, которая трудоустроила тысячи мигрантов-нелегалов

По местам проживания задержанных и их предполагаемых сообщников прошли обыски. Были изъяты больше 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и около тысячи документов. Среди них были копии удостоверений личности, трудовые договоры, медицинские сертификаты и другое.