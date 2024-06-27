В Могилеве правоохранители задержали курьера телефонных мошенников

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратились две пенсионерки, которых пытались обмануть мошенники. Женщинам позвонил неизвестный и сказал, что их родственники попали в ДТП. Чтобы родных не привлекли к ответственности, он потребовал крупную сумму: $3 тыс. у одной женщины и Br2 тыс. — у другой. Наличные деньги нужно было передать курьеру.