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В Могилеве правоохранители задержали курьера телефонных мошенников

27 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители задержали курьера телефонных мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратились две пенсионерки, которых пытались обмануть мошенники. Женщинам позвонил неизвестный и сказал, что их родственники попали в ДТП. Чтобы родных не привлекли к ответственности, он потребовал крупную сумму: $3 тыс. у одной женщины и Br2 тыс. — у другой. Наличные деньги нужно было передать курьеру.

Правоохранители установили, что за чужими сбережениями пришла 23-летняя могилевчанка, которая решила подзаработать, забрав деньги по указанным адресам. Однако возле первого частного дома, встретив его хозяйку, девушка испугалась и убежала, а возле второго при попытке забрать купюры ее сфотографировал сосед, которому поведение незнакомки показалось подозрительным.

В отношении фигурантки следователи возбудили уголовное дело.