Автобус, едущий из Новосибирска в Кемерово, столкнулся с грузовиком на трассе: 17 человек пострадали

— У мамы и снохи — ушибы ног, спины. Но они сидели не на тех местах, куда пришелся основной удар. Говорят, что одной женщине оторвало ногу, а еще один пассажир либо лежал без сознания, либо погиб на месте, — рассказала КП-Новосибирск родственница пострадавших.