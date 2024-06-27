Автобус, едущий из Новосибирска в Кемерово, столкнулся с грузовиком на трассе: 17 человек пострадали

Утром 27 июня в Топкинском районе Кемеровской области в аварию попал автобус с 29 пассажирами, который выехал из Новосибирска. Как сообщает местное управление МВД, в 8.40 на 235-м километре трассы автобус врезался в грузовик, который затормозил перед ним.
— Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами, — сообщили в ведомстве.
Дочь одной из пострадавших пассажирок рассказала КП-Новосибирск, что ее родственники получили ушибы. А другие пассажиры пострадали гораздо серьезнее.
Двое из пострадавших — дети. Фото: ГУ МЧС Кемеровской области.
— У мамы и снохи — ушибы ног, спины. Но они сидели не на тех местах, куда пришелся основной удар. Говорят, что одной женщине оторвало ногу, а еще один пассажир либо лежал без сознания, либо погиб на месте, — рассказала КП-Новосибирск родственница пострадавших.
В МВД Кемеровской области сообщили, что в аварии пострадали два ребенка. Их отвезли в областную больницу им. Атаманова.
— Подтверждена информация о 14 пострадавших. Предварительно установлен вред здоровью легкой и средней степени тяжести. Проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Кемеровской области.
Позже министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов сообщил о том, что число пострадавших в аварии увеличилось до 17.