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В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в Санкт-Петербурге, где неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в сторону автобуса, в результате никто из пассажиров не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел накануне вечером в Выборгском районе Петербурга.

«В полицию поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро “Лесная” неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, устанавливаются стрелявшие из пневматического пистолета.