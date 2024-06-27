В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета

«В полицию поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро “Лесная” неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал», — говорится в сообщении.