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В Башкирии пропал 28-летний Рамзиль Харрасов

В Башкирии начались поиски пропавшего 28-летнего Рамзиля Харрасова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 28-летний Рамзиль Харрасов из Караидельского района. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «БашРегионСпас» в социальных сетях.

По информации поисковиков, сельчанин пропал между деревнями Кантон и Новый Бердяш накануне, 26 июня. С тех пор его близкие не знают о судьбе Рамзиля.

Известно, что в день пропажи на сельчанине были темно-серые трико, черная толстовка с белой надписью и галоши.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией об исчезновении мужчины, просьба звонить 8−937−3−102−112.

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