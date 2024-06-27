В Башкирии пропал 28-летний Рамзиль Харрасов из Караидельского района. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «БашРегионСпас» в социальных сетях.
По информации поисковиков, сельчанин пропал между деревнями Кантон и Новый Бердяш накануне, 26 июня. С тех пор его близкие не знают о судьбе Рамзиля.
Известно, что в день пропажи на сельчанине были темно-серые трико, черная толстовка с белой надписью и галоши.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза.
Если вы обладаете какой-либо информацией об исчезновении мужчины, просьба звонить 8−937−3−102−112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.