Подросток утонул в Березино

Трагедия случилась днем 26 июня, 15-летний парень в компании друзей отправился на городской пляж.
«Во время игры в воде, подросток нырнул с буйка в воду, и не выплыл на поверхность. Друзья сразу же сообщили о произошедшем родственникам. Через несколько часов спасатели извлекли тело ребенка из воды», — сообщили в СК.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, Березинским районным отделом проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели подростка.
Следователи в очередной раз напоминают о соблюдении элементарных правил поведения и мер безопасности во время отдыха на воде: не купаться в запрещенных местах, у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных местах, в штормовую погоду и во время грозы, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра взрослых как на берегу реки, так и в воде.