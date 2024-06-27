Подросток утонул в Березино

Следователи в очередной раз напоминают о соблюдении элементарных правил поведения и мер безопасности во время отдыха на воде: не купаться в запрещенных местах, у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных местах, в штормовую погоду и во время грозы, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра взрослых как на берегу реки, так и в воде.