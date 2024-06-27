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В Хабаровске автобус устроил массовое ДТП в районе остановки «Энергомаш»

Виновнику ДТП стало плохо за рулём.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске автобус № 89 устроил массовое ДТП в районе остановки «Энергомаш», сообщает «АиФ-Дальинформ».

Как сообщили очевидцы, водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание и, не справившись с управлением, врезался в три впереди стоящих автомобиля: «Тойота Марк 2», «Приус» и «Ленд Крузер». Автомобили остановились на красный сигнал светофора.

«Три автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших среди водителей автомобилей и среди пассажиров автобуса нет. Водителя автобуса на “скорой” увезли в больницу», — сообщила начальник отделения пропаганды ГАИ по Хабаровску Юлия Трейгер.