В Хабаровске автобус устроил массовое ДТП в районе остановки «Энергомаш»

В Хабаровске автобус № 89 устроил массовое ДТП в районе остановки «Энергомаш», сообщает «АиФ-Дальинформ».
Как сообщили очевидцы, водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание и, не справившись с управлением, врезался в три впереди стоящих автомобиля: «Тойота Марк 2», «Приус» и «Ленд Крузер». Автомобили остановились на красный сигнал светофора.
«Три автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших среди водителей автомобилей и среди пассажиров автобуса нет. Водителя автобуса на “скорой” увезли в больницу», — сообщила начальник отделения пропаганды ГАИ по Хабаровску Юлия Трейгер.