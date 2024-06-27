В Хабаровске автобус устроил массовое ДТП в районе остановки «Энергомаш»

Как сообщили очевидцы, водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание и, не справившись с управлением, врезался в три впереди стоящих автомобиля: «Тойота Марк 2», «Приус» и «Ленд Крузер». Автомобили остановились на красный сигнал светофора.