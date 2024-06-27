«Беда всех сплотила!»: Проводники спасали пассажиров поезда Воркута — Новороссийск

Вечером 26 июня в Коми с рельсов сошли девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Пострадали десятки человек. Всю ночь на месте ЧП велись спасательные работы. Пассажиров вагонов, которые остались на путях, отправили на юг дополнительным составом. Пострадавших увозили на скорых, несколько человек забрали на вертолетах.
Проводники поезда не спали двое суток. Они помогали сотрудникам экстренных служб вытаскивать людей из перевернутых вагонов, спасать багаж и координировать работы.
«Двое суток не спали, еще не отошли от всего. Но беда всех сплотила, это однозначно. Помогали все. Проводники делали несколько заходов через разбитые окна: вытаскивали детей и женщин в первую очередь, выносили сумки и чемоданы. Неравнодушные мужчины помогали пострадавшим. Вместе с сотрудниками МЧС пассажиры, которые отделались испугом, помогали другим спускаться с вагонов, кого-то переносили на носилках», — рассказала «Комсомолке» начальник поезда Наталия Марченко.
Некоторые даже не поняли, что случилась авария.
«Меня разбудили, говорят, вагоны перевернулись. Я почувствовал, что только тряхнуло немного. Но даже и подумать не мог, что настолько все серьезно. Последствия увидел, когда выбежал на улицу. Те, кто не пострадал, уехали дополнительным составом. Есть те, кто остался помогать пострадавшим», — рассказывает один из пассажиров Юрий.
Многие испытали жуткий стресс, с ними будут работать психологи.
«Посмотрите, вот такая авария произошла! Это кошмар какой-то! Я чуть не умерла со страха!» — говорит дрожащим голосом пассажирка поезда, который попал в катастрофу, и снимает на видео лежащие на боку вагоны.
После схода вагонов поезда в Коми следователи завели уголовное дело. На месте продолжают работать сотрудники РЖД, МЧС и правоохранители. По последним данным, под вагонами нашли тела двух погибших мужчин, их личности устанавливаются.