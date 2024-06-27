«Беда всех сплотила!»: Проводники спасали пассажиров поезда Воркута — Новороссийск

«Меня разбудили, говорят, вагоны перевернулись. Я почувствовал, что только тряхнуло немного. Но даже и подумать не мог, что настолько все серьезно. Последствия увидел, когда выбежал на улицу. Те, кто не пострадал, уехали дополнительным составом. Есть те, кто остался помогать пострадавшим», — рассказывает один из пассажиров Юрий.