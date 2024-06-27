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В департаменте городского хозяйства мэрии Красноярска прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета возбудили по материалам ФСБ дело против замруководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска. Чиновника подозревают в получении взяток.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело о взяточничестве в сфере капремонта многоквартирных домов», — сообщили в региональном главке СК.

По версии правоохранителей, весной-осенью 2022 года ООО СК «Арион» по договору о проведении капитального ремонта многоквартирных домов получило право на субсидии департамента, а зимой 2023-го двое учредителей ООО передали упомянутому чиновнику взятку в 200 тысяч рублей за принятие выполненных работ и их оплату.

Оба коммерсанта и сотрудник мэрии задержаны, решается вопрос об аресте. Дома и на работе у подозреваемых проведены обыски.