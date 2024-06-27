В департаменте городского хозяйства мэрии Красноярска прошли обыски

По версии правоохранителей, весной-осенью 2022 года ООО СК «Арион» по договору о проведении капитального ремонта многоквартирных домов получило право на субсидии департамента, а зимой 2023-го двое учредителей ООО передали упомянутому чиновнику взятку в 200 тысяч рублей за принятие выполненных работ и их оплату.