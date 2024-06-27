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В Башкирии рыбак нашел тело пропавшей у реки пенсионерки

В Башкирии рыбак нашел тело пропавшей у реки пенсионерки.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Трагически завершились поиски пропавшей 84-летней женщины в Мечетлинском районе. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, почти трое суток спасатели села Малояз искали пенсионерку, которая 20 июня ушла из дома и не вернулась.

Позже на берегу реки Ай между населёнными пунктами Сабанаково и Сальзигутово были обнаружены личные вещи пропавшей. Сегодня в реке возле деревни Малокызылбаево местный рыбак обнаружил тело погибшей женщины.

Спасатели извлекли труп из воды и транспортировали на берег, где передали сотрудникам полиции.