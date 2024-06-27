В Башкирии рыбак нашел тело пропавшей у реки пенсионерки.

Трагически завершились поиски пропавшей 84-летней женщины в Мечетлинском районе. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, почти трое суток спасатели села Малояз искали пенсионерку, которая 20 июня ушла из дома и не вернулась.
Позже на берегу реки Ай между населёнными пунктами Сабанаково и Сальзигутово были обнаружены личные вещи пропавшей. Сегодня в реке возле деревни Малокызылбаево местный рыбак обнаружил тело погибшей женщины.
Спасатели извлекли труп из воды и транспортировали на берег, где передали сотрудникам полиции.