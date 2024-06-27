В Башкирии возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр

По версии следствия, с мая этого года в Стерлитамаке в арендованном жилом доме на улице Орджоникидзе круглосуточно работал игровой клуб. В целях конспирации в здании были установлены камеры видеонаблюдения, дверь закрывали на магнитный замок с удаленным доступом, а в заведение допускали только проверенных клиентов.
Организатор игорного заведения задержан. Им оказался 23-летний местный житель. Он дал признательные показания. Из клуба изъяли свыше 60 единиц игрового оборудования. «Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.