В Башкирии возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр

По версии следствия, с мая этого года в Стерлитамаке в арендованном жилом доме на улице Орджоникидзе круглосуточно работал игровой клуб. В целях конспирации в здании были установлены камеры видеонаблюдения, дверь закрывали на магнитный замок с удаленным доступом, а в заведение допускали только проверенных клиентов.