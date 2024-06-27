Скончался, не приходя в сознание: в Китае убили дальнобойщика с Урала, который заступился за девушек

В Китае скончался 43-летний дальнобойщик из Красноуфимска Андрей Лунегов. Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые семьи, свердловчанин был избит 22 июня водителем из Бурятии. От полученных травм Андрей впал в кому. Мужчина умер, не приходя в сознание 26 числа.
У Андрея осталась жена, взрослый сын и две несовершеннолетние дочки.
— Драка произошла в субботу. Смерть мозга наступила мгновенно, он впал в кому. Знаем лишь, что заступился за девушек. Убийца задержан и находится в китайской тюрьме, — рассказала «КП-Екатеринбург» подруга семьи.
Сейчас друзья и близкие собирают деньги для семьи Андрея. На транспортировку тела из Китая требуется полтора миллиона рублей.
— Нужно ехать в посольство. Потом еще полторы тысячи километров, чтобы забрать свидетельство о смерти. Семье еще предстоит пройти «сто кругов ада», — добавила собеседница.
В социальных сетях жители Красноуфимска выражают соболезнования родным.
— До сих пор не верится, до последнего надеялась. Катенька, милая мы безумно соболезнуем, Андрюшка был очень светлым человеком. Очень жаль, что ушёл так рано. Светлая память Андрею, — пишут в комментариях свердловчане.
— Андрей был очень хорошим, добрым, отзывчивым человеком. Светлая память, — делятся знакомые.
На момент публикации связаться с супругой погибшего не удалось.