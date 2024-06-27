Уехал на рыбалку на Теплые озера и исчез. В Иркутске ищут пропавшего 33-летнего мужчину

В Иркутске ищут пропавшего 33-летнего Александра Исаева. В полицию обратилась его супруга, сообщив, что еще 24 июня муж отправился рыбачить в район Теплых озер, выезжая со стороны Старокузьмихинской улицы. Где он находится сейчас, неизвестно.