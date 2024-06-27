Уехал на рыбалку на Теплые озера и исчез. В Иркутске ищут пропавшего 33-летнего мужчину

В Иркутске ищут пропавшего 33-летнего Александра Исаева. В полицию обратилась его супруга, сообщив, что еще 24 июня муж отправился рыбачить в район Теплых озер, выезжая со стороны Старокузьмихинской улицы. Где он находится сейчас, неизвестно.
— Приметы: на вид 35−40 лет, рост около 175 см, европейский тип лица, карие глаза, светло-русые волосы, — рассказали в ГУ МВД по Приангарью.
Одет он был в темную футболку, мастерку и шорты, на ногах — черные кроссовки. Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят обращаться в полицию.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что двоих подростков в Нукутском районе нашли мертвыми. На берегу Ангары лежали их кроссовки и мотоцикл. Тела ребят обнаружили в воде.