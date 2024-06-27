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Культовый автомобиль «смяло в кашу» во Владивостоке — жуткое видео с места

Кадры опубликовали пользователи в соцсетях.

Источник: Соцсети

В районе съезда с низководного моста во Владивостоке грузовик смял культовый автомобиль «Форд Мустанг». По словам очевидцев, ДТП случилось сегодня днем. На месте работают медики, сообщает ИА PrimaMedia.

Кадры опубликовали пользователи в социальных сетях. На кадрах видно, как медики оказывают помощь, предположительно, водителю авто. Однако о состоянии пострадавших информации не поступало, подробности уточняются.

В комментариях к публикации пользователи бурно отреагировали на увиденное: «Смяло в кашу, жесть»; «Жуткие кадры, надеюсь, живой»; «Ничего себе, ужас».