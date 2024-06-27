Под Волгоградом нашли пропавшего 9-летнего ребенка

Утром 27 июня в городе Котово Волгоградской области нашли пропавшего 9-летнего школьника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru родные мальчика, накануне днем он ушел в гости к тете, а потом его видели с друзьями. Домой ребенок так и не вернулся, телефона у него с собой не было.