Под Волгоградом нашли пропавшего 9-летнего ребенка

Утром 27 июня в городе Котово Волгоградской области нашли пропавшего 9-летнего школьника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru родные мальчика, накануне днем он ушел в гости к тете, а потом его видели с друзьями. Домой ребенок так и не вернулся, телефона у него с собой не было.
Родители обратились в правоохранительные органы. Ночью полицейские вместе с семьей пропавшего искали мальчика, но безрезультатно. Наутро поиски продолжились. Как выяснилось, ребенок решил остаться с ночевкой у друга, но забыл предупредить об этом взрослых. Сейчас с мальчиком проводят профилактическую беседу.