Пострадавшие из-за вспышки газа в Прикамье находятся в тяжёлом состоянии

Напомним, инцидент со вспышкой газа произошёл на шахте ПАО «Уралкалий» ночью 26 июня. Как сообщили сайту perm.aif.ru на предприятии, пострадали двое рабочих. По данным Минздрава, они были доставлены в больницу в Соликамске с ожогами разной степени тяжести. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, ход которого находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.