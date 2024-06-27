Пострадавшие из-за вспышки газа в Прикамье находятся в тяжёлом состоянии

Пострадавшие из-за вспышки газа в Пермском крае находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав региона.
Как сообщает ведомство, рабочие рудника СКРУ-3, которые пострадали во время вспышки газа, находятся в ожоговом отделении ГКБ имени Гринберга в Перми. Пострадавшие были доставлены в краевую столицу из Соликамска вечером 26 июня.
«Обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе оперативная. Специалисты оценивают состояние пациентов как тяжелое, продолжают интенсивную терапию», — рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Напомним, инцидент со вспышкой газа произошёл на шахте ПАО «Уралкалий» ночью 26 июня. Как сообщили сайту perm.aif.ru на предприятии, пострадали двое рабочих. По данным Минздрава, они были доставлены в больницу в Соликамске с ожогами разной степени тяжести. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, ход которого находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.