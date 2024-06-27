В Приморье детеныша дельфина-переростка выбросило на берег

Приморцы поделились жуткой находкой на мысе Тобизина. Тело большого мормлека выбросило на берег. Почему-то у него отсутствовал хвост. Судя по явным признакам разложения, туша северного пластуна здесь находится не один день, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сколько еще здесь пробудет мертвый дельфин-переросток, пока неясно. Обычно природа знает свое дело и отправляет своих обитателей на покой без посторонней помощи. Но так как мормлека выкинуло на берег — это все усложняет. К тому же сейчас туристический сезон, вряд ли люди будут в восторге от такой находки.
Что послужило причиной гибели морского создания — неизвестно. Судя по отсутствию хвоста, можно предположить, что детеныш дельфина столкнулся с судном и погиб, либо на него напал кто-нибудь из хищников, но это большая редкость для приморских вод. Отметим, что кадры с места событий мы опубликовали в нашем Telegram-канале.