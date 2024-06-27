В Приморье детеныша дельфина-переростка выбросило на берег

Сколько еще здесь пробудет мертвый дельфин-переросток, пока неясно. Обычно природа знает свое дело и отправляет своих обитателей на покой без посторонней помощи. Но так как мормлека выкинуло на берег — это все усложняет. К тому же сейчас туристический сезон, вряд ли люди будут в восторге от такой находки.