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В Уфе мошенники обманули преподавателя вуза на один миллион рублей

Преподаватель из Уфы отдала мошенникам более одного миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе преподавательница одного из столичных вузов стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у педагога крупную сумму денег, действуя по проверенной схеме.

Женщина получала в мессенджере сообщение от имени декана, который заявил, что с уфимкой должны связаться из правоохранительных органов. Мошенник убедил преподавательницу открыть безопасный счет" и перевести все сбережения, чтобы их уберечь.

Когда аферисты стали настаивать на том, чтобы уфимка оформила кредит, тогда она поняла, что попалась на удочку. Педагог лишись из-за своей доверчивости более одного миллиона рублей.

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