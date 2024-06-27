В Уфе мошенники обманули преподавателя вуза на один миллион рублей

В Уфе преподавательница одного из столичных вузов стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у педагога крупную сумму денег, действуя по проверенной схеме.
Женщина получала в мессенджере сообщение от имени декана, который заявил, что с уфимкой должны связаться из правоохранительных органов. Мошенник убедил преподавательницу открыть безопасный счет" и перевести все сбережения, чтобы их уберечь.
Когда аферисты стали настаивать на том, чтобы уфимка оформила кредит, тогда она поняла, что попалась на удочку. Педагог лишись из-за своей доверчивости более одного миллиона рублей.
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