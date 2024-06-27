Челябинца будут судить за оскорбление главы района

«Прокуратура города Коркино утвердила обвинительное заключение и по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)».
Все произошло ночью 28 мая, когда нетрезвый житель Коркино написал в паблик «Доска объявлений Коркино» о своем отношении к главе района, используя нецензурную брань. Оскорбления касались как работы мэра, так и личных качеств Лощининой.
Мужчина уже имеет судимость.