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Челябинца будут судить за оскорбление главы района

КОРКИНО, 27 июня, ФедералПресс. Житель Коркино ответит в суде за пьяное оскорбление главы района Натальи Лощининой в социальных сетях. Мужчина нецензурно высказался о работе чиновницы.

«Прокуратура города Коркино утвердила обвинительное заключение и по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)».

сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Все произошло ночью 28 мая, когда нетрезвый житель Коркино написал в паблик «Доска объявлений Коркино» о своем отношении к главе района, используя нецензурную брань. Оскорбления касались как работы мэра, так и личных качеств Лощининой.

Мужчина уже имеет судимость.