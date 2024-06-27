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В Омском районе объявили карантин из-за бешенной лисы

В деревне Малахово Омского района был зарегистрирован очередной очаг бешенства.

Источник: РИА "Новости"

Там обнаружили лису, заражённую этим смертельным заболеванием.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области, на территории данного населённого пункта введут карантин.

Там уже провели дезинфекцию, установлено наблюдение за животными, проводится вакцинация против бешенства.

В этом году в регионе зарегистрировано уже шестнадцать очагов бешенства, в прошлом году в Омской области их было тридцать.

Ранее мы писали о селе в Большереченском районе, где обнаружили больную бешенством лошадь.

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