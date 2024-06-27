Суд приговорил к условному сроку скандально известную челнинку Агину Алтынбаеву

Согласно материалам дела, в мае 2023 года Алтынбаева, находясь за рулем Renault Duster, подлетела вплотную к стоявшей на дороге знакомой с ее несовершеннолетним сыном и пригрозила убийством. Кроме того, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года она дистанционно похитила более 300 тысяч рублей.