На Кубани эвакуировали 96 человек из горевшего общежития

«Прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит квартира на 4 этаже пятиэтажного дома на площади 24 кв.м. Возгорание удалось быстро локализовать. А в 06:06 пожар был ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.