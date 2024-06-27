На Кубани эвакуировали 96 человек из горевшего общежития

В МЧС Кубани сообщили подробности тушения пожара в общежитии Белореченска. Из горевшего здания эвакуировали 96 человек.
Напомним, возгорание произошло 27 июня в 5 утра. Огнем охватило комнату на четвертом этаже в общежитии Кооперативного техникума.
«Прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит квартира на 4 этаже пятиэтажного дома на площади 24 кв.м. Возгорание удалось быстро локализовать. А в 06:06 пожар был ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в тушении задействовали 17 пожарных и 7 единиц техники.
В результате возгорания погибли три человека. Это 61-летний мужчина, 32-летняя женщина и 18-летняя девушка.
В настоящее время эксперты Испытательной пожарной лаборатории устанавливают точные причины пожара. Ранее в прокуратуре Краснодарского края одной из версий назвали неосторожное обращение с огнем.
В причинах происшествия разбираются и следователи. Белореченским следственным отделом СУ СК РФ по Краснодарскому краю заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.