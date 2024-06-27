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Пристававший к бортпроводницам авиадебошир из Башкирии отделался штрафом

Мужчина устроил дебош на борту самолета Иркутск — Уфа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 43-летнему мужчине, устроившему дебош на борту самолета Иркутск — Уфа. Пьяный житель Башкирии в марте этого года мешал другим пассажирам, приставал к бортпроводницам и провоцировал людей на конфликт.

После приземления мужчину доставили в отделение. Ему было предъявлено обвинение по статье «хулиганство, совершенное на воздушном транспорте».

— Суд согласился с предложенной гособвинителем квалификацией действий подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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