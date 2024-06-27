Ужасное открытие жителей кишиневской многоэтажки, которые не могли спокойно жить из-за жуткого запаха: В подвале дома обнаружили труп женщины — он пролежал три недели

Тело пролежало там три недели по словам полиции. Жильцы последние 10 дней жаловались в ЖЭУ на невыносимый запах, но ЖЭУ ничего не предпринимал. После сегодняшней находки жильцы дома не могут добиться от ЖЭУ, чтобы они произвели дезинфекцию.