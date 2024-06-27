Ужасное открытие жителей кишиневской многоэтажки, которые не могли спокойно жить из-за жуткого запаха: В подвале дома обнаружили труп женщины — он пролежал три недели

На бул. Траян был обнаружен труп в подвале жилого дома.
Тело женщины нашли лежащим в подвале многоквартирного дома. По данным источников PulsMedia.MD, ужасное открытие произошло 26 июня утром, около 09:43, на бульваре Траян, в секторе Ботаника столицы.
Тело нашел жилец, который немедленно сообщил в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа ИП Ботаника и судмедэксперт.
Последний визуально не обнаружил признаков насильственной смерти на поверхности тела. Предположительно, жертвой оказалась женщина около 45 лет, которая была уличной жительницей.
Тело пролежало там три недели по словам полиции. Жильцы последние 10 дней жаловались в ЖЭУ на невыносимый запах, но ЖЭУ ничего не предпринимал. После сегодняшней находки жильцы дома не могут добиться от ЖЭУ, чтобы они произвели дезинфекцию.
Тело доставлено в Центр судебно-медицинской экспертизы для проведения лабораторных исследований, в результате которых будут установлены точные обстоятельства смерти.
В то же время правоохранители проводят следственные действия по установлению личности потерпевшей.