За июнь в Омской области утонуло 8 человек

4 июня в Крутинском районе утонул мужчина, купавшийся в котловане 14 июня в Кормиловском районе, также в котловане, утонул ещё один мужчина. 15 июня в озере Тевризского района утонул молодой человек 21 июня в Тюкалинском районе в котловане утонула женщина 25 июня в Муромцевском районе в котловане утонул мужчина 26 июня на реке в Большереченском районе утонул молодой человек 26 июня в котловане, расположенном на территории Омска, утонул мужчина 27 июня в пруду Седельниковского района утонул мужчина.