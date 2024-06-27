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За июнь в Омской области утонуло 8 человек

Трагедии происходят на необорудованных пляжах.

Источник: Om1.ru

Пресс-служба Главного управления МЧС по Омской области поделилась печальным списком. В нём — даты и места трагедий, произошедших за июнь в реках, озёрах и котлованах нашего региона.

4 июня в Крутинском районе утонул мужчина, купавшийся в котловане 14 июня в Кормиловском районе, также в котловане, утонул ещё один мужчина. 15 июня в озере Тевризского района утонул молодой человек 21 июня в Тюкалинском районе в котловане утонула женщина 25 июня в Муромцевском районе в котловане утонул мужчина 26 июня на реке в Большереченском районе утонул молодой человек 26 июня в котловане, расположенном на территории Омска, утонул мужчина 27 июня в пруду Седельниковского района утонул мужчина.

«Не стань девятым…» — многозначительно предупреждает пресс-служба.

Стоит отметить, что все погибшие купались на необорудованных пляжах. На официальных дежурят спасатели, там трагедий не происходило.

МЧС