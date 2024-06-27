Отправлял Украине видео с работой ПВО: появились подробности дела о госизмене крымчанина

Крымчанин 1991 года рождения, получивший 12 лет колонии за государственную измену, отправлял украинской стороне видео с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, на крымчанина завели уголовное дело о госизмене. Сотрудники ФСБ задержали фигуранта в Псковской области. Сообщалось, что крымчанин помогал иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Верховный суд приговорил крымчанина к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили год ограничения свободы. Дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку там имеются сведения, составляющие гостайну.
В прокуратуре рассказали, что мужчина совершил преступление в августе 2022 года. Крымчанин решил оказать содействие ВСУ. Для этого осужденный снимал на видео процесс работы системы ПВО. При этом фигурант комментировал месторасположение комплекса.
«Сообщения он отправлял посредством одной из социальных сетей в чат-бот, используемый украинской стороной», — отметили в прокуратуре.