В Приангарье всадник с ружьем застрелил человека

Когда один из пеших оппонентов приблизился к всаднику, тот направил в его сторону оружие и взвел курок. Во время напряженного разговора местный житель сделал резкий выпад ногой в сторону приезжего, лошадь дернулась, и всадник выстрелил. Ранение оказалось смертельным, рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ.