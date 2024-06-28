В Приангарье всадник с ружьем застрелил человека

Установлено, что сентябрьским вечером 2020 года сибиряк поссорился с жителями села Иваническое Аларского района, а после конфликта вернулся для выяснения отношений верхом на лошади, демонстрируя заряженное ружье.
Когда один из пеших оппонентов приблизился к всаднику, тот направил в его сторону оружие и взвел курок. Во время напряженного разговора местный житель сделал резкий выпад ногой в сторону приезжего, лошадь дернулась, и всадник выстрелил. Ранение оказалось смертельным, рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Суд приговорил виновного к девяти годам колонии особого режима и ограничению свободы на один год восемь месяцев.