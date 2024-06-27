В Башкирии почти в два раза выросли стобалльные результаты по ЕГЭ

В Башкирии в этом году 147 работ по ЕГЭ получили 100 баллов. Это является абсолютным рекордом, рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, работы с максимальным результатом выросли почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Тогда «стоку» удалось выбить 82 ученикам.