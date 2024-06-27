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В Башкирии почти в два раза выросли стобалльные результаты по ЕГЭ

Выпускники Башкирии показали рекордный результат по итогам ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в этом году 147 работ по ЕГЭ получили 100 баллов. Это является абсолютным рекордом, рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, работы с максимальным результатом выросли почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Тогда «стоку» удалось выбить 82 ученикам.

Также известно, что в Башкирии 11 выпускников стали мультибалльниками. Им удалось набрать по 100 баллов по двум предметам. К слову, год назад такого результата добились лишь двое школьников.

— Это беспрецедентные результаты. От души поздравляю наших ребят! — написал Радий Хабиров.

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