Под Волгоградом банда подростков напала на полицейских

27 июня следственный комитет Волгоградской области завел уголовное дело по факту нападения группы подростков на полицейских. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, конфликт случился неделю назад на центральной площади районного поселка Быково. Трое несовершеннолетних и их 18-летний товарищ учинили беспорядки, на место приехали правоохранители. В итоге хулиганы стали драться со стражами порядка. Очевидцы сняли происходящее на камеры.
СК завел уголовное дело по статье 318 УК РФ ((применение насилия, не опасного для жизни).
— В отношении 18-летнего гражданина составлен административный протокол. Родителей одного из несовершеннолетних привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию. Еще двое поставлены на профилактический учет. — уточнили в полиции региона.
Расследование уголовного дела продолжается.