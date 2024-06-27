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Под Волгоградом банда подростков напала на полицейских

СК завел уголовное дело после нападения подростков на полицейских под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

27 июня следственный комитет Волгоградской области завел уголовное дело по факту нападения группы подростков на полицейских. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, конфликт случился неделю назад на центральной площади районного поселка Быково. Трое несовершеннолетних и их 18-летний товарищ учинили беспорядки, на место приехали правоохранители. В итоге хулиганы стали драться со стражами порядка. Очевидцы сняли происходящее на камеры.

СК завел уголовное дело по статье 318 УК РФ ((применение насилия, не опасного для жизни).

— В отношении 18-летнего гражданина составлен административный протокол. Родителей одного из несовершеннолетних привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию. Еще двое поставлены на профилактический учет. — уточнили в полиции региона.

Расследование уголовного дела продолжается.

СК