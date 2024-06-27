Под Волгоградом банда подростков напала на полицейских

27 июня следственный комитет Волгоградской области завел уголовное дело по факту нападения группы подростков на полицейских. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, конфликт случился неделю назад на центральной площади районного поселка Быково. Трое несовершеннолетних и их 18-летний товарищ учинили беспорядки, на место приехали правоохранители. В итоге хулиганы стали драться со стражами порядка. Очевидцы сняли происходящее на камеры.