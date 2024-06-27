В Самаре встали трамваи из-за бесхозного рюкзака

В Самаре снова стоят трамваи, и задерживается их движение. Департамент транспорта Самары сообщил, что на пересечении улицы Земеца и переулка Костромской в районе выезда из кольца стоит трамвай № 24.
— В трамвае обнаружен бесхозный рюкзак, — уточнили в департаменте транспорта.
В ведомстве рассказали, что профильные службы уже отправились к месту происшествия и сделают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение.
Напомним, что по Ново-Садовой в Самаре трамваи сейчас не ездят из-за ремонта путей, вместо них запустили бесплатные автобусы.