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В Самаре встали трамваи из-за бесхозного рюкзака

На перекрестке Земеца и Костромского в Самаре встал трамвай.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре снова стоят трамваи, и задерживается их движение. Департамент транспорта Самары сообщил, что на пересечении улицы Земеца и переулка Костромской в районе выезда из кольца стоит трамвай № 24.

— В трамвае обнаружен бесхозный рюкзак, — уточнили в департаменте транспорта.

В ведомстве рассказали, что профильные службы уже отправились к месту происшествия и сделают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение.

Напомним, что по Ново-Садовой в Самаре трамваи сейчас не ездят из-за ремонта путей, вместо них запустили бесплатные автобусы.