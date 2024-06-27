В Воронеже рассмотрят новое дело американца, напавшего на полицейского

Как следует из документов суда, Гилману вменяются три эпизода части 2 статьи 321 УК РФ «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части 4 статьи 296 УК РФ «угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».
Дело поступило в Центральный районный суд Воронежа 23 апреля. Первое судебное заседание по делу должно было состояться 20 мая, однако подсудимого не этапировали в здание суда, в связи с чем слушания перенесли на 11 июня. Однако Гилмана в тот день снова не доставили в суд.
Перед началом заседания Гилман заявил журналистам, что его отравили едой и его время «скоро кончится».
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима — именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.