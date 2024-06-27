МИД РФ пообещал жесткий ответ Западу за удары по Севастополю

Россия примет и уже реализует жесткий ответ Западу и США за удар по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной частью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.