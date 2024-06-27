Режим ЧС объявлен в Яковлевском округе из-за паводковой ситуации

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Яковлевском округе Приморья из-за паводков. Соответствующее постановление подписано главой территории в четверг, 27 июня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Как сообщили в региональном министерстве по делам ГОЧС, для смягчения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением дороги сел Краснояровка и Орлиное, и значительных переливов на территории на муниципальном уровне принято решение ввести режим ЧС.
Для контроля ситуации и принятия незамедлительных мер реагирования в Яковлевском районе будет развернут оперативный штаб.
Напомним, получить более подробную информацию о чрезвычайных ситуациях в Приморском крае можно в Телеграм (18+) министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий края.
Наибольшие проблемы наблюдаются в Дальнереченском, Красноармейском, Ханкайском, Пожарском, Тернейском и Яковлевском округах.
Отметим, что ранее режим ЧС был введен в Дальнереченском и Октябрьском районах. Губернатор Олег Кожемяко, лично побывавший в подтопленных муниципалитетах, дал поручения главам муниципалитетов и ведомств устранить последствия дождевого паводка в Приморском крае необходимо в кратчайшие сроки, уделив пристальное внимание людям, в чьи дома и огороды пришла вода, и продолжив работу по предупреждению ЧС.
Глава региона отметил, что сейчас главное — максимально быстро справиться с последствиями паводка и помочь людям.
«Сейчас нужно в кратчайшие сроки устранить все последствия наводнения. Тщательно отработать с людьми, у кого пострадали дома, огороды, оценочные комиссии уже начали эту работу. Особое внимание уделить семьям с пожилыми людьми, многодетным, участникам СВО. Все необходимые силы на местах есть», — обозначил Олег Кожемяко.
По данным на утро 27 июня в четырех районах Приморья девять населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения из-за паводков. На этих территориях организованы лодочные переправы. В семи округах края подтоплено 160 частных домов и 918 придомовых территорий.
Напомним, мощные дожди, которые не прекращаются в Приморье, уже достигли нормы месячных осадков в некоторых муниципалитетах. По сообщению министра по делам ГОЧС региона Александра Златкина, последние дожди вызвали на отдельных участках рек центральных и западных районов местные подъемы уровня воды до полутора метров. На севере Приморья сейчас более 100 специалистов борются с последствиями паводка, вызванного сильными и длительными дождями. Ухудшение паводковой ситуации вызвано быстрым подъемом уровня воды в реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка.