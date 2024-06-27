Жуткое ДТП с переворотом произошло в Находке

В Находке произошла жуткая авария с участием микрогрузовика и легковушки. Госавтоинспекция проводит проверку, сообщают в пресс-службе УМВД по краю.
Микрогрузовик Nissan Diesel на высокой скорости выехал на встречную полосу, задел Toyota Aqua, вылетел на тротуар, снёс дерево и перевернулся в Находке.
По счастливой случайности в результате аварии никто серьезно не пострадал. 68-летнему водителю микрогрузовика назначили только амбулаторное лечение.
Стаж вождения виновника ДТП превышает 40 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году мужчину не привлекали. Состояния опьянения несколько не установлено. В отношении водителя составили административных протоколов.