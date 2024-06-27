В Башкирии работник упал в колодец и едва лишился полового органа

В Сибае мужчина чуть не лишился полового органа после падения в колодец. Работник трудился в частном секторе, но не удержался и рухнул вниз в яму. Во время падения мужчина сильно ударился паховой областью, но, по совету работодателя, не стал обращаться к медикам.