В Башкирии работник упал в колодец и едва лишился полового органа

В Сибае мужчина чуть не лишился полового органа после падения в колодец. Работник трудился в частном секторе, но не удержался и рухнул вниз в яму. Во время падения мужчина сильно ударился паховой областью, но, по совету работодателя, не стал обращаться к медикам.
Однако через три дня боль стала невыносимой и мужчина отправился к врачам. В больнице пациента прооперировали и сказали сибайцу, что, если он помедлил еще немного, то плачевных последствий избежать бы не удалось.
Как сообщает тг-канал «Честный репортаж», пострадавший работник и его мать хотят привлечь к ответственности предприятие. По их мнению, руководитель организации пытался скрыть несчастный случай.
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