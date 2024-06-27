Турист угнал в Алуште микроавтобус, поехал на нем в Ялту и попал в ДТП

Угонщик, как выяснилось, не местный, приехал из другого региона России на отдых. По месту фактического проживания в Севастополе он не явился, однако позднее сам пришел в полицию для дачи признательных показаний. В частности, он рассказал, что в тот день был выпившим, а на угнанном авто двинулся в сторону Ялты.