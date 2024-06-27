Турист угнал в Алуште микроавтобус, поехал на нем в Ялту и попал в ДТП

По информации ведомства, микроавтобус 30-летний мужчина угнал с парковки возле кафе быстрого питания. Владелец оставил свой Ford Transit с открытой дверью и оставленным внутри ключом зажигания, чем и воспользовался задержанный.
Через некоторое время в полицию Алушты поступила информация о ДТП с участием микроавтобуса и пассажирского транспорта. Виновником оказался Ford Transit, который числился в угоне. Как сообщили в Госавтоинспекции, после аварии мужчина, не имевший к тому же водительских прав, бросил разбитую машину и скрылся в лесном массиве.
Угонщик, как выяснилось, не местный, приехал из другого региона России на отдых. По месту фактического проживания в Севастополе он не явился, однако позднее сам пришел в полицию для дачи признательных показаний. В частности, он рассказал, что в тот день был выпившим, а на угнанном авто двинулся в сторону Ялты.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также Госавтоинспекция привлекла его к административной ответственности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.