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Спасатели нашли тело третьего погибшего под поездом в Коми

Новороссийск обнаружено спасателями. Об этом сообщил telеgram-канал Mash.

Сотрудники МЧС ожидают спецтехнику, чтобы поднять вагон.

Тело третьего погибшего после схода девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск обнаружено спасателями. Об этом сообщил telеgram-канал Mash.

«Они срезали дверь в тамбуре, но пока что не могут извлечь погибшего», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что для извлечения погибшего требуется поднять вагон. Сотрудники МЧС для этого ожидают спецтехнику.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В СК подтвердили гибель двух человек после схода вагонов в Коми, передает RT. РЖД выплатит по два миллиона рублей родственникам погибших после схода поезда, сообщает «Национальная служба новостей».