Спасатели нашли тело третьего погибшего под поездом в Коми

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В СК подтвердили гибель двух человек после схода вагонов в Коми, передает RT. РЖД выплатит по два миллиона рублей родственникам погибших после схода поезда, сообщает «Национальная служба новостей».