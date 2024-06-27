ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ

«Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой “Кинжал”, по украинским аэродромам», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что на данных объектах шла подготовка к размещению иностранной авиационной техники. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.