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ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где планировалось разместить западные самолеты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Украинские аэродромы подверглись удару со стороны российских войск, заявили в Минобороны РФ.

Российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где планировалось разместить западные самолеты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой “Кинжал”, по украинским аэродромам», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что на данных объектах шла подготовка к размещению иностранной авиационной техники. Цель удара была достигнута, заключили в министерстве.