Минобороны сообщило об ударе по аэродромам Украины

Западные страны в 2024 году планируют поставить Киеву около 60 истребителей F-16 производства США. Москва осуждает любую помощь Украине. Президент России Владимир Путин утверждал, что F-16 «будут гореть так же, как и поставленные Западом танки». Он также отмечал вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.