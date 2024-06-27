Минобороны сообщило об ударе по аэродромам Украины

️Российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой «Кинжал», по аэродромам на Украине, где планируют разместить западные самолеты, сообщили в Минобороны.
«Утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой “Кинжал”, а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны заявило, что цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли на всей территории страны. Накануне вечером взрывы также прогремели в Харькове и Херсоне.
Западные страны в 2024 году планируют поставить Киеву около 60 истребителей F-16 производства США. Москва осуждает любую помощь Украине. Президент России Владимир Путин утверждал, что F-16 «будут гореть так же, как и поставленные Западом танки». Он также отмечал вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.