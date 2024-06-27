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В Уфе 19-летняя пьяная девушка без прав устроила ДТП

В Уфе задержали пьяного водителя, который совершил ДТП в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

Авария произошла сегодня, 27 июня, около 9:00 напротив дома № 21 по улице Машиностроителей. 19-летняя уфимка за рулем «Ваз-2115» столкнулась со встречным автомобилем «Ниссан Икс Трэйл».

В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ выяснили, что девушка не получала водительского удостоверения. При этом она находилась за рулем в нетрезвом состоянии.

За вождение в пьяном виде и движение по встречной полосе по дороге с односторонним движением в отношении нее составили административные материалы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. По факту аварии начато разбирательство.