СБУ задержала семь украинских блогеров, которые работали на Россию

«Служба безопасности разоблачила в Одессе сеть блогеров, действовавших в интересах спецслужб РФ. Задержано семь фигурантов», — говорится в сообщении в telegram-канале СБУ. Там добавили, что в списке задержанных числятся супруги-одесситы, которые якобы передавали координаты украинских военных в пророссийский telegram-канал с аудиторией более 200 тысяч подписчиков. По информации СБУ, этим каналом управляют представители ФСБ России, собирающие данные о дислокации и перемещениях ВСУ.