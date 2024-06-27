В подполье сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ под Харьковом

«Вчера ракеты прилетели в город Купянск… Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов… В село Малое Веселое (около Липцев) был прилет по частному домовладению, где бандеровцы устроили пункт временной дислокации. Во дворе дома стояли два пикапа, оборудованных под запуск БПЛА», — заявил собеседник агентства.