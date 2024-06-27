КамАЗ смяло в ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже

В Воронеже КамАЗ попал в ДТП на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Хользунова. Грузовой автомобиль врезался в столб, свалил дорожный знак и застрял на отбойнике, повредив ограждение. Большегруз получил тяжелые повреждения, но обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД в четверг, 27 июня.
Авария произошла сегодня около 9:10. По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Машина двигалась в сторону улицы 45-й Стрелковой Дивизии.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее смертельная авария произошла в Воронеже в микрорайоне Репное, где на улице Сосновка столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Ford Kuga. В ДТП погиб 39-летний водитель «двенадцатой». В больницу попали 49-летний пассажир отечественного авто и 21-летний пассажир иномарки.