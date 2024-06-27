КамАЗ смяло в ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже

В Воронеже КамАЗ попал в ДТП на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Хользунова. Грузовой автомобиль врезался в столб, свалил дорожный знак и застрял на отбойнике, повредив ограждение. Большегруз получил тяжелые повреждения, но обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД в четверг, 27 июня.