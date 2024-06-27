Держался из последних сил: Стали известны детали спасения 12-летнего мальчика

Несколько дней назад Омск обошло шокирующее видео: по середине Омки на огромной скорости течение несет мальчишку. О помощи неравнодушных подростков мы уже рассказывали в прошлом материале. На этот раз «КП»-Омск встретилась с экипажем теплохода «Москва-112», именно они подняли мальчика на борт.
Прогулочное судно «Москва-112», приписанное к АО «Омский речной порт», только что пришвартовалось к дебаркадеру. Довольные поездкой пассажиры сходят на берег. В понедельник, 25 июня, все начиналось точно также. Теплоход аккурат закончил очередной рейс и пришвартовался в ожидании новой посадки. Как вдруг с берега раздался крик о помощи — на огромной скорости Омка прямиком в Иртыш несла человека.
Капитан Дмитрий Даренский мгновенно подал сигнал тревоги и команду «отдать швартовы».
«Это просто счастье, что тот ребенок умеет плавать, — говорит он. — Если мальчик упал в воду на улице Щербанева, то получается, что к тому моменту он проплыл уже метров 400−500. Течение несло его со скоростью примерно 5 км\час».
Экипаж прогулочного теплохода совсем небольшой. В тот день, помимо капитана Дмитрия Даренского, на вахту заступили моторист-рулевой Данила Семенко и матрос Алина Гартвих. Стаж Дмитрия Даренского на флоте — более 30 лет, на реке чего только не случается, так что на его счету уже не одна спасенная жизнь. Относительно недавно, пока бороздил Обь-Иртышский бассейн на судне, приписанном к Ханты-Мансийскому порту, пришлось за раз спасать даже двоих — крушение потерпела рыбацкая лодка.
А вот для остального экипажа «Москвы-112» эта ситуация стала настоящим боевым крещением, ребята сами еще студенты. По специальности «эксплуатация судовых энергетических установок» Данила учится в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции, Алина — студентка Омского речного училища имени В. И. Евдокимова.
По инструкции капитан занял место у руля — к утопающему нужно было подплыть быстро, но аккуратно, чтобы его не затянуло винтами. Данила вытащил мальчика на борт. Алина обеспечила связь между членами экипажа и оказала пострадавшему первую помощь.
«Это вообще моя первая навигация, так что впечатления незабываемые, — рассказывает Данила. — Но волнения никакого не было, потому что подобные ситуации мы каждые две недели отрабатываем на учениях. Так что все доведено до автоматизма: бросил линь со спасательным кругом, вытащил на борт. Я счастлив, что мы успели вовремя. К тому моменту, мальчик, видимо, уже устал, держался из последних сил. Потому что раньше он молчал, даже на помощь не звал. А когда я уже взял спасательный круг, вдруг попросил: “Быстрее, пожалуйста!”.
«Хотя ребенок внешне был спокоен, состояние у него все равно было шоковым. Чувствовался испуг и растерянность, — говорит Алина. — Он сказал, что ему 12 лет, и все переживал, что пока плыл, потерял свои тапки».
Своим спасителям мальчишка рассказал, как оказался в Омке. Играл с приятелями на берегу, поскользнулся, упал в воду. Сильнейшее течение мгновенно подхватило ребенка и потащило на глубину.
Вскоре к месту происшествия подъехала полиция. Как сообщили в ведомстве, здоровье мальчика не пострадало, его передали родителям.