Держался из последних сил: Стали известны детали спасения 12-летнего мальчика

«Это вообще моя первая навигация, так что впечатления незабываемые, — рассказывает Данила. — Но волнения никакого не было, потому что подобные ситуации мы каждые две недели отрабатываем на учениях. Так что все доведено до автоматизма: бросил линь со спасательным кругом, вытащил на борт. Я счастлив, что мы успели вовремя. К тому моменту, мальчик, видимо, уже устал, держался из последних сил. Потому что раньше он молчал, даже на помощь не звал. А когда я уже взял спасательный круг, вдруг попросил: “Быстрее, пожалуйста!”.