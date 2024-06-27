В Красноярском крае потушили пожар на пилораме

Ранее в ведомстве сообщали, что пилорама горит в Канске, пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров, пострадавших не было.
«В Красноярском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пожар на пилораме в Канске Красноярского края потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что пилорама горит в Канске, пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров, пострадавших не было.
«В Красноярском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.