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В Красноярском крае потушили пожар на пилораме

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пожар на пилораме в Канске Красноярского края потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Источник: © РИА Новости

Ранее в ведомстве сообщали, что пилорама горит в Канске, пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров, пострадавших не было.

«В Красноярском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

пожары
МЧС