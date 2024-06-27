На Широкой Речке двое мужчин задохнулись в «Мерседесе»

На улице Хрустальногорской в Екатеринбурге обнаружили трупы двоих мужчин в припаркованном «Мерседесе». По данным «КП-Екатеринбург», причиной смерти стало отравление угарным газом. По одной из версий, в иномарке могла быть неисправна печка. Тела были найдены 26 июня.
— На месте работали сотрудники СК. Признаков криминала в смерти мужчин нет, — рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.
Напомним, что в Тугулыме заводчанин заживо сжег собутыльника. Погибшим оказался 66-летний житель Красноярского края.