На Широкой Речке двое мужчин задохнулись в «Мерседесе»

На улице Хрустальногорской в Екатеринбурге обнаружили трупы двоих мужчин в припаркованном «Мерседесе». По данным «КП-Екатеринбург», причиной смерти стало отравление угарным газом. По одной из версий, в иномарке могла быть неисправна печка. Тела были найдены 26 июня.