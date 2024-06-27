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На Дону выясняют причины взрыва в хуторе, после которого выбило стекла в близлежащих домах

Ростовская область, 27 июня 2024. DON24.RU. На Дону специалисты определяют причины взрыва в х. Иваново-Ясиновка, в результате которого частично было повреждено остекление в домах поблизости. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Источник: Don24.ru

«В результате взрыва никто не пострадал», — уточнил источник.

Со ссылкой на данные экстренных служб сообщается, что 26 июля в регионе инцидентов с БПЛА зафиксировано не было.