На Дону выясняют причины взрыва в хуторе, после которого выбило стекла в близлежащих домах

«В результате взрыва никто не пострадал», — уточнил источник.
Со ссылкой на данные экстренных служб сообщается, что 26 июля в регионе инцидентов с БПЛА зафиксировано не было.
Ростовская область, 27 июня 2024. DON24.RU. На Дону специалисты определяют причины взрыва в х. Иваново-Ясиновка, в результате которого частично было повреждено остекление в домах поблизости. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«В результате взрыва никто не пострадал», — уточнил источник.
Со ссылкой на данные экстренных служб сообщается, что 26 июля в регионе инцидентов с БПЛА зафиксировано не было.